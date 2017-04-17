Антон Белов: "Жалобы на судейство - бред полнейший, отговорки и притягивание кота за уши"

Защитник СКА Антон Белов выразил мнение, что руководству КХЛ необходимо принять меры по поводу критики судейства. Армейцы выиграли Кубок Гагарина-2017, победив в финальной серии магнитогорский "Металлург" (4-1). На протяжении финала действия арбитров неоднократно подвергались критике.
- Думаю, нашей лиге, не в обиду ее руководству будет сказано, надо наконец достать яйца и начать жестко реагировать на постоянные обращения по поводу судейства, - цитирует "Р-Спорт" Белова. - Все же видели, как мы в домашнем матче в овертайме два раза играли в меньшинстве – как можно говорить, что судьи в пользу кого-то свистели? Не знаю. Это бред полнейший, это отговорки и уже совсем какое-то притягивание кота за уши.
abris
В финале судейство было с небольшой натяжкой в пользу СКА. Да и в финале после первых двух игр результат был предсказуем... Если бы так судили с Динамо и Локо - была бы какая-то интрига, а не спектакль "Возрадуйся! Победитель назначен". СКА и так довольно плотная по составу команда (зачем было устраивать фарс?). По сезону возила всех как хотела, а в плей-офф подстраховались на всякий случай. Много и не надо. Пара лишних свистков во 2 и 3 периодах... И сенсации откладываются до лучших времен. Чемпион уже выбран
13:41
serjio_1704
А ещё не плохо бы достать ярус и отменить лимит на легионеров и сделать жёсткий потолок зарплат. Но на такое заявление у них "яиц" нет))))
13:32
Проба положительна
Нужно просто сднлать потолок зп прозрачный и зп хоккеистов!! И тогда будешь тянуть сам себя за яйца!!!
13:26
aloveku
блин, кот то в чём провинился?
13:20