Антон Белов: "Жалобы на судейство - бред полнейший, отговорки и притягивание кота за уши"

Защитник СКА Антон Белов выразил мнение, что руководству КХЛ необходимо принять меры по поводу критики судейства. Армейцы выиграли Кубок Гагарина-2017, победив в финальной серии магнитогорский "Металлург" (4-1). На протяжении финала действия арбитров неоднократно подвергались критике.

- Думаю, нашей лиге, не в обиду ее руководству будет сказано, надо наконец достать яйца и начать жестко реагировать на постоянные обращения по поводу судейства, - цитирует "Р-Спорт" Белова. - Все же видели, как мы в домашнем матче в овертайме два раза играли в меньшинстве – как можно говорить, что судьи в пользу кого-то свистели? Не знаю. Это бред полнейший, это отговорки и уже совсем какое-то притягивание кота за уши.