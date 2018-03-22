Антон Белов: "СКА был готов к серии с "Локомотивом", команды Квартальнова так и играют"

Защитник СКА Антон Белов после победы над "Локомотивом" (3:1) в пятом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина отметил, что серия вышла достаточно энергозатратной. Армейцы вышли в финал плей-офф "Запада", выиграв серию 4-1.

– Энергозатратная серия получилась, все матчи в стык были. Гораздо больше сил тратишь, когда пас отдал, а потом хиты идут, – сказал Белов. – Но мы были готовы к этому, команды Квартальнова так и играют. И ЦСКА можно вспомнить двухлетней давности. Здорово, что победили, ждем соперника в следующем раунде.

– Думали о том, что хорошо было бы закончить серию в пять матчей?

– Да (смеется). Конечно, чтобы не ехать в Ярославль. Эти перелеты, переезды – не только для нас проблемы, но с точки организации. Вы знаете, сколько с нами всего в плей-офф летает – огромная нагрузка на персонал.

– Вы пропустили несколько матчей, насколько тяжело было войти в серию, вернуться на лед?

– Тяжеловато. Когда играешь постоянно, то входишь в ритм. А после перерыва тяжело ногам, они быстро забиваются.

– Справедливо было решение на вас счет?

– Не буду обсуждать это. Сколько людей, стол ко и мнений. Принимаю решение дисциплинарного комитета и не спорю. Эмоционально тяжело было смотреть со стороны за командой. Я через себя все пропускаю – сидишь в ложе, волнуешься. С другой стороны, было время посмотреть. Сверху гораздо лучше видно, как играет соперник – подмечаешь какие-то вещи.

– Не было желания перед этой игрой потягать груши, учитывая, как развивались предыдущие матчи?

– Мы всё-таки в хоккей настраиваемся играть. У нас в команде все ребята могут за себя постоять, никто не переживал по этому поводу.

– Вам с кем интереснее в следующем раунде – ЦСКА или "Йокерит"?

– Все ждут ЦСКА, но обе команды на таком этапе не подарок. (Игорь НОВИКОВ)

Трансляция матча СКА - "Локомотив"