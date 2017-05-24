Антон Белов: "Планы? Собираюсь отдыхать в германском госпитале"

Защитник СКА и сборной России Антон Белов рассказал о церемонии награждения по итогам сезона и ближайших планах. Напомним, Белов получил приз самому ценному игроку и награду "Джентльмен на льду".
– Как вам церемония?
– Я первый раз принимал в ней участие. Все классно, на высшем уровне. Все очень душевно.
– Расскажите про свою благотворительную деятельность.
– Я не любитель это афишировать, потому что стараюсь это делать для себя.
– Какая ваша ближайшая мечта?
– Поправить свое здоровье в ближайшие несколько недель. Это касается не только травм, которые вы видите.
– А спортивная мечта?
– Вы все о ней знаете. Это будет в следующем сезоне.
– Тяжело было быть капитаном?
– У нас двадцать два капитана.
– Какая сборная произвела на вас самое сильное впечатление?
– Все сборные очень ровные. И те команды, которые несколько лет были середняками, показывают очень хорошую игру. Уровень хоккея растет.
– Возьмете реванш у канадцев на Олимпиаде?
– Давайте не будем говорить об этом раньше времени
– Вопрос о чемпионате КХЛ. ЦСКА усилился…
– Я не слежу за трансферными новостями. Сегодня вот сказали, что Никитина в ЦСКА назначили. Я узнал об этом от супруги. Мы с Омска с Никитиным знакомы. Это очень ответственная должность.
– Собираетесь сохранить титул?
– Я собираюсь отдыхать. Пока в Германии, в госпитале. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)