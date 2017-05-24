Антон Белов: "Планы? Собираюсь отдыхать в германском госпитале"

Защитник СКА и сборной России Антон Белов рассказал о церемонии награждения по итогам сезона и ближайших планах. Напомним, Белов получил приз самому ценному игроку и награду "Джентльмен на льду".

– Как вам церемония?

– Я первый раз принимал в ней участие. Все классно, на высшем уровне. Все очень душевно.

– Расскажите про свою благотворительную деятельность.

– Я не любитель это афишировать, потому что стараюсь это делать для себя.

– Какая ваша ближайшая мечта?

– Поправить свое здоровье в ближайшие несколько недель. Это касается не только травм, которые вы видите.

– А спортивная мечта?

– Вы все о ней знаете. Это будет в следующем сезоне.

– Тяжело было быть капитаном?

– У нас двадцать два капитана.

– Какая сборная произвела на вас самое сильное впечатление?

– Все сборные очень ровные. И те команды, которые несколько лет были середняками, показывают очень хорошую игру. Уровень хоккея растет.

– Возьмете реванш у канадцев на Олимпиаде?

– Давайте не будем говорить об этом раньше времени

– Вопрос о чемпионате КХЛ. ЦСКА усилился…

– Я не слежу за трансферными новостями. Сегодня вот сказали, что Никитина в ЦСКА назначили. Я узнал об этом от супруги. Мы с Омска с Никитиным знакомы. Это очень ответственная должность.

– Собираетесь сохранить титул?

– Я собираюсь отдыхать. Пока в Германии, в госпитале. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)