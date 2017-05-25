Антон Белов: "Первый раз слышу, что собираюсь в НХЛ"

Защитник СКА Антон Белов ответил на вопросы журналистов после церемонии закрытия девятого сезона КХЛ. Он подчеркнул, что планов выступать за океаном у него пока нет.

– Первый раз слышу, что собираюсь в НХЛ, – заявил Белов. – В планах такого нет. Надо подлечиться и сыграть хорошо следующий сезон.

– Что сказали Вадиму Шипачеву, подписавшему контакт с "Вегасом"?

– Молодец. Конечно, удачи и здоровья, чтобы все получилось. Уверен, у него все получится.

– Как оцениваете свою игру на чемпионате мира?

– Не самая лучшая. Команда могла выступить лучше. Сложно сказать, чего не хватило. (Игорь ЕРОНКО)

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