Антон Белов - о рождении сына: "Моя олимпийская медаль появилась на свет"

Защитник СКА Антон Белов забил гол в ворота рижского "Динамо" и посвятил его сыну Льву, родившемуся 10 декабря.

– Надеюсь, в будущем Лев Антонович оценит, – сказал Белов в интервью пресс-службе клуба.

– Мечтали о сыне?

– Если совсем далеко заглядывать, то в прошлом году со мной произошла неприятность в связи с Олимпиадой. Когда ребята выиграли золото, я супруге сказал, что олимпийскую победу готов променять в этой жизни только на одно. Супруга у меня понимающая. Вот, моя олимпийская медаль появилась на свет.

– Как себя чувствуете?

– Хорошо, умиротворенно. И Лена отлично справляется.

– Лев Антонович сперва встанет на коньки или научится ходить?

– Посмотрим. Не будем заставлять.

– А если он выиграет для вас олимпийское золото?

– Определенно буду им гордиться. Но что выберет – то выберет.

– А теперь по игре. Поражение неожиданное?

– Наверное, да. Рига выглядела посвежее с самого начала. Нам нужно было забить черновой гол, полезть на ворота. Этого не хватило. Понятно, неприятно, но нужно поскорее это забыть. Впереди главный матч уходящего года, надо готовиться.

– Виделль – злой гений СКА? В трех матчах четыре шайбы.

– Молодец. Нас предупреждали, что Рига хорошо играет на контратаках. Так и получилось.

– Попробуем найти позитив. Теперь выйдете против ЦСКА более голодными до победы?

– Не только найти позитив, но и проявить профессионализм. Сделать правильные выводы и хорошо подготовиться к игре.