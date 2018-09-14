Антон Белов о ротации в СКА: "Последний раз не играл постоянно в Омске – 10 лет назад"

Защитник СКА Антон Белов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (2:1) отметил, что давно не попадал в ситуацию, когда у него нет места в основном составе.

– Все последние матчи для нас были непростыми, – сказал Белов. – В этом году в принципе навряд ли будут такие матчи, как последние два сезона. Все команды знают, как мы играем, да и состав у СКА сильно обновился. Сейчас мы ищем свою идеальную игру.

– Первый период был далеко не идеален. В чем причина?

– Да не только первый период. В каждом периоде можно найти ошибки. Пока так. Надо работать и стараться. Сезон для нас начался не так радужно, как мы провели предсезонку. Может быть, где-то потеряли уверенности. Надо ее возвращать через работу.

– Обычно СКА давит соперников. А тут что "Йокерит", что "Спартак" достаточно нагло в вашей зоне действовали. Что такое с вашей командой?

– В последних матчах первые периоды нам более-менее удаются, а вот во втором начинают возникать проблемы: много теряем шайбу, защитники не успевают поменяться, начинаем смены переигрывать, нас в зоне запирают. Раньше мы славились тем, что у нас получалось накладывать две пятерки на одну в зоне атаки, теперь нас так возят. Мы далеки от идеала. Третьи периоды постоянно проигрываем, сегодня вот только сыграли по счету.

—12 защитников в команде добавляют нервотрепки? Нужно ли прыгать выше головы, чтобы попасть в состав?

– Выше головы прыгать не надо. Я стараюсь проявлять профессионализм и показывать свой уровень. Я все-таки понимаю ситуацию, люди выше решают. Я тренировки не пропускаю, режим не нарушаю.

– Как справляетесь с тем, что не играете постоянно?

– Я не первый раз в такой ситуации. Так было в Омске.

– Но это давно было.

– Да. 10 лет назад. Я стараюсь проявлять профессионализм, все остальные вопросы не ко мне. (Игорь Еронко)​

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