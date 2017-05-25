Антон Белов: "Исключение "Кузни" – большая трагедия"

Защитник СКА Антон Белов ответил на вопросы журналистов после церемонии закрытия девятого сезона КХЛ. Он подчеркнул, что исключение новокузнецкого "Металлурга" из лиги является большой трагедией.

– Как относитесь к исключению "Кузни"?

– Это большая трагедия для города и спортшколы, но я бы не хотел комментировать решения руководства лиги. Причины для этого были.

– Ряд генменеджеров считает, что сокращение количества клубов пойдет на пользу лиги.

– Почему нет. Возможно, так и будет. Не опасаюсь, что будет сложнее заключать контракт. Я в себе уверен. (Игорь ЕРОНКО)

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