Антон Белов: "Дацюк не будет говниться из-за капитанства"

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3). Он не считает, что дело в психологии.
– Не думаю дело в психологии, в принципе мы хорошо играли, здорово начали. Может быть, потом физически подсели. Если помните, четыре года назад при Быкове мы все матчи в "регулярке" уступили ЦСКА, поэтому готовимся дальше.
Этот матч выглядел лучше, чем предыдущий. Мне кажется, мы сегодня совершенно с другим настроем вышли, Женя Кетов в первой же смене показал наш настрой. Мы бились, втыкались, работали. Понимаем, что такую команду, как ЦСКА, надо не только технически переиграть, но и переработать.
– С чем связываете тогда ошибки?
– Потеря конентрации.
– Почему против ЦСКА не получается большинство?
– Соперник другого уровня. Может, сегодня еще везения не хватило, мы все штанги обстучали.
– Капризов сказал, что СКА не самый сильный соперник для ЦСКА. А вы что скажите?
– Олимпийский чемпион может так говорить. Сегодня была интересная игра с ЦСКА, соперник играл в неплохой хоккей.
– Что у вас с рукой?
– Да мелочь.
– Сегодня появилось фото Артема Дзюбы в форме СКА. Может, вам его не хватает для победы над ЦСКА?
—Я не видел. Наверное, если бы видел, то, может, выиграли бы.
– Кетов не уступает по капитанским качествам Дацюку?
– Я не буду сравнивать. Два профессионала. Каждый в раздевалке может что-то сказать. Не думаю, что это какой-то предмет торга. Решение принимает сверху, мы этому значения не придаем.
– На Павле это не сказывается?
– Да перестаньте! Павел – профессионал и точно не будет говниться или еще что-то. Будет работать еще больше. (Игорь Еронко)
ЦСКА одержал двенадцатую победу подряд, набрал 54 очка и закрепился на первом месте на Западе. СКА с 49 баллами располагается на второй строчке.
ЦСКА обыграл СКА и одержал двенадцатую победу подряд в КХЛ