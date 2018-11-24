Антон Белов: "Дацюк не будет говниться из-за капитанства"

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3). Он не считает, что дело в психологии.

– Не думаю дело в психологии, в принципе мы хорошо играли, здорово начали. Может быть, потом физически подсели. Если помните, четыре года назад при Быкове мы все матчи в "регулярке" уступили ЦСКА, поэтому готовимся дальше.

Этот матч выглядел лучше, чем предыдущий. Мне кажется, мы сегодня совершенно с другим настроем вышли, Женя Кетов в первой же смене показал наш настрой. Мы бились, втыкались, работали. Понимаем, что такую команду, как ЦСКА, надо не только технически переиграть, но и переработать.



– С чем связываете тогда ошибки?



– Потеря конентрации.



– Почему против ЦСКА не получается большинство?



– Соперник другого уровня. Может, сегодня еще везения не хватило, мы все штанги обстучали.



– Капризов сказал, что СКА не самый сильный соперник для ЦСКА. А вы что скажите?



– Олимпийский чемпион может так говорить. Сегодня была интересная игра с ЦСКА, соперник играл в неплохой хоккей.



– Что у вас с рукой?



– Да мелочь.



– Сегодня появилось фото Артема Дзюбы в форме СКА. Может, вам его не хватает для победы над ЦСКА?



—Я не видел. Наверное, если бы видел, то, может, выиграли бы.



– Кетов не уступает по капитанским качествам Дацюку?



– Я не буду сравнивать. Два профессионала. Каждый в раздевалке может что-то сказать. Не думаю, что это какой-то предмет торга. Решение принимает сверху, мы этому значения не придаем.



– На Павле это не сказывается?



– Да перестаньте! Павел – профессионал и точно не будет говниться или еще что-то. Будет работать еще больше. (Игорь Еронко)

ЦСКА одержал двенадцатую победу подряд, набрал 54 очка и закрепился на первом месте на Западе. СКА с 49 баллами располагается на второй строчке.

ЦСКА обыграл СКА и одержал двенадцатую победу подряд в КХЛ

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