Антипин вернется в "Металлург", если не попадет в состав "Баффало"

Защитник Виктор Антипин вернется в магнитогорский "Металлург" в том случае, если он не будет проходить в основной состав "Баффало". Сегодня "Магнитка" объявила о переходе Антипина в клуб НХЛ.

- Мы были готовы к отъезду Антипина. В прошлом году мы договаривались об этом, когда подписали с ним контракт на два года, что если у него будут предложения, то мы пожелаем ему всего хорошего и проводим его играть, - цитирует ТАСС вице-президента "Металлурга" Геннадия Величкина. - Если у Вити там возникнут малейшие проблемы с попаданием в основной состав "Баффало", то он немедленно вернется. Речи о выкупе контракта не было - мы расторгли его по обоюдному согласию сторон, сохранив права на игрока.