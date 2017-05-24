Защитник сборной России Виктор Антипин подтвердил переход в "Баффало". В минувшем сезоне он выступал за магнитогорский "Металлург".

– Да, я подпишу контракт с "Баффало" в ближайшее время, – сказал Антипин. (Игорь ЕРОНКО)

24-летний хоккеист является воспитанником "Магнитки". С командой он дважды - в 2014 и 2016 годах - завоевывал Кубок Гагарина. В минувшем сезоне Антипин принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 24 (6+18) очка. Также на его счету 11 баллов (7+4) в 18 играх плей-офф.

В 10 встречах чемпионата мира-2017 защитник отметился четырьмя результативными передачами и вместе со сборной завоевал бронзовые медали турнира.