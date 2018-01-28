Ансси Салмела: "Жаль, что сегодня не смогли одержать победу над "Йокеритом"

Защитник рижского "Динамо" Ансси Салмела после поражения от "Йокерита" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команды провели две схожие встречи кряду, но сегодня финский клуб смог воспользоваться численным большинством.

– В первом периоде "Йокерит" был лучше, им удалось взять инициативу в свои руки, – цитирует сайт рижан Салмелу. – К сожалению, мы получили совершенно ненужные удаления, одним из которых они воспользовались. Мы смогли забросить одну шайбу, но этого недостаточно. Этот матч был похож на прошлую нашу встречу с ними в Хельсинки. Борьба была такой же. Против финской команды интересно играть, я понимаю, что говорит соперник, да и болельщиков было много. Жаль, что сегодня не смогли одержать победу.