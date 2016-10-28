Ансель Галимов: "Впервые на этой арене я был признан лучшим игроком"

Нападающий "Динамо" Ансель Галимов после победы над "Йокеритом" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ порадовался, что удалось отличиться в игре с финнами.

- Можно ли сказать, что сегодня была лучшая для бело-голубых игра в сезоне по поддержке на трибунах и содержанию?

– Да. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Давно на трибунах не было такого количества народу. Мы контролировали игру, а когда случались удаления, то команда справлялась. Наконец-то сработало наше большинство.

– Насколько важно вам было забить после возвращения в строй?

– Когда забиваешь – это круто. Ни с чем не сравнить. Спасибо партнерам, которые вывели меня на этот бросок. Я оказался в нужном месте в нужное время. Хорошо, что получилось отличиться.

– Пару лет назад противостояние "Динамо" и "Йокерита" – это была вывеска лидеров, а сейчас команды бьются за попадание в плей-офф. Это снижает накал противостояния?

– Наоборот. Сейчас у нас такая лига, в которой даже последняя команда может дать бой лидеру. А мы выполнили тренерскую установку, и результат пришел.

– Вас признали лучшим игроком матча. Есть ли ощущение, что игра удалась?

– Впервые на этой арене я стал лучшим игроком. Лицо мне разбили, а так, игра удалась (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)