Ансель Галимов: "СКА показал, как надо реализовывать свои моменты"

Нападающий "Динамо" Ансель Галимов после поражения от СКА (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игроки СКА продемонстрировали, как нужно играть в большинстве. Также Галимов поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Чего больше после матча: радости от заброшенной шайбы или горечи от поражения?

– Соперник показал нам, как надо играть в большинстве. И хотел бы поблагодарить болельщиков, их сегодня пришло много.

– Ваш гол – подарок от соперника или чутье, которое помогло перехватить шайбу Барабанова?

– Это хорошая передача Барабанова. (Смеется) Спасибо ему. Я поблагодарил его после матча.

– До этой шайбы у вас игра не очень шла: удаление, стычка.

– Нормально игра шла. Да, была стычка, но я люблю потолкаться. Обычный игровой момент. Потом удаления какие-то придумали, но я их не комментирую.

– Показалось, что впереди ваша команда наиграла больше, чем на два гола.

– Мне тоже так показалось. Но у соперника есть мастеровитые игроки, сборники. Они показали, как надо реализовывать свои моменты. Нам надо учиться. Если не забиваешь – как можно выиграть? К тому же, пропустили в меньшинстве. Мы его всю неделю разбирали, но недотерпели. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)