Ансель Галимов: "Динамо" нужно извиниться перед болельщиками за матч с ЦСКА"

Нападающий "Динамо" Анесль Галимов после поражения от ЦСКА (3:5) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что соперник воспользовался ошибками бело-голубых. Отметим, что к середине третьего периода гости вели в счете 3:2.

– Нужно извиниться за эту игру перед болельщиками, – приводит "Р-Спорт" слова Галимова. – Мы не сделали то, что могли и должны были – не порадовали их победой в дерби перед Новым годом. Никто не думал, что игра сделана, просто ЦСКА перебегал нас, воспользовался нашими ошибками. Мы побежали забивать и нарвались на контратаки. Не знаю, что случилось, но у них, что ни бросок, то гол, а мы лезли, бросали, но не залетало.