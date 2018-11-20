"Анна Курникова или трехглазое чудище". Разгромный сюжет Первого канала о североамериканских хоккеистах Уитни и Перселле

В эфире программы "Время" на Первом канале в одном из блоков вышел сюжет о бывших хоккеистах КХЛ из Северной Америки – Райане Уитни и Тедди Перселле. Бывший защитник "Сочи" американец Уитни и экс-форвард "Авангарда" канадец Перселл рассказали о жизни в России для подкаста известного в прошлом хоккеиста Пола Биссоннетта.

В частности, два североамериканца критично высказались о русских девушках, стиле жизни своих одноклубников и уровне хоккея в КХЛ. Их главные цитаты – здесь и здесь.

В сюжете Первого канала дается оценка репликам и игре Уитни и Перселла.