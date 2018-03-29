Анкипанс утвержден на посту главного тренера рижского "Динамо"

Совет директоров рижского "Динамо" принял решение оставить на должности главного тренера команды Гиртса Анкипанса на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

На вчерашнем заседании Анкипанс отчитался о проделанной работе, после чего члены Совета поручили ему приступить к составлению плана подготовки к будущему сезону.

Напомним, что Анкипанс сменил в роли главного тренера Сандиса Озолиньша в сентябре прошлого года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ, рижане заняли последнее место с 50 очками в активе.