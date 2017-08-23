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13:53 | Хоккей — КХЛ

Анисин выбыл из строя до ноября, Рылов вернется в конце сентября

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Нападающий московского "Динамо" Михаил Анисин восстановится от травмы в ноябре, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу бело-голубых. Форвард получил повреждение во время матча Кубка мэра Москвы с "Витязем" (4:3). Предполагалось, что он пропустит около полутора месяцев.

Защитник Яков Рылов, вратарь Александр Шарыченков и нападающий Иван Игумнов вернутся в строй в конце сентября. Напомним, что сегодня "Динамо" проведет первый матч сезона КХЛ-2017/18 против "Витязя".

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20170823/1124656293.html

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Материалы других СМИ
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