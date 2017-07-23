Анисин - о переходе в "Динамо": "Вернулся в родной дом, к родным болельщикам"

Нападающий Михаил Анисин рад, что вернулся в московское "Динамо", и отметил, что долго не раздумывал над предложением бело-голубых. Напомним, что 29-летний хоккеист уже играл за столичный клуб в 2012 году.

– Готовился к сезону, – цитирует сайт КХЛ Анисина. – Где – не буду открывать тайну, не вижу смысла. Ощущения от возвращения в "Динамо" самые положительные. Когда подписал контракт, первый раз оказался на этой базе – перехлестывали эмоции, что вернулся обратно, можно сказать, в родной дом, к родным болельщикам.

Над предложением "Динамо" ни секунды не раздумывал, все решилось очень быстро, проблем никаких не было. В последних 20 матчах в КХЛ у меня только две голевые передачи. В этом есть и моя вина, безусловно, нельзя все сбрасывать на кого-то. Наверное, надо порыться в себе было и сделать выводы. Выводы были сделаны, какие плоды будут – посмотрим.