Анисин и Таратухин выиграли Кубок Румынии c "Чиксередой"

Обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" второй год подряд стал обладателем Кубка Румынии в составе "Чиксериды". В финале команда из Меркуря-Чук, в составе которой выступают Михаил Анисин, Андрей Таратухин, Константин Панов, Вячеслав Белов и Виталий Шулаков, одолела "Брашов" (5:2). За финалиста играют россияне Сергей Дорофеев, Юрий Петров и Сергей Перетягин.
Бомба! Миша Анисин выиграл Кубок Румынии с Чиксередой pic.twitter.com/LjvGq4HyfB– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 24 декабря 2018 г.
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