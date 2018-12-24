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Анисин и Таратухин выиграли Кубок Румынии c "Чиксередой"

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Обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" второй год подряд стал обладателем Кубка Румынии в составе "Чиксериды". В финале команда из Меркуря-Чук, в составе которой выступают Михаил АнисинАндрей Таратухин, Константин Панов, Вячеслав Белов и Виталий Шулаков, одолела "Брашов" (5:2). За финалиста играют россияне Сергей Дорофеев, Юрий Петров и Сергей Перетягин.

 

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