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Анисин и Первышин снова пропустили тренировку "Кузни"?

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Игроки новокузнецкого "Металлурга" Андрей Первышин и Михаил Анисин снова пропустили тренировку команды, не имея на это уважительной причины. Ранее сообщалось, что в октябре защитник и форвард из-за нарушения режима были отстранены от занятий с командой.

Позже спортивный директор "Кузни" Валерий Зелепукин эту информацию опроверг, заявив, что Первышин заболел, а Анисин не играет по спортивным принципам. В итоге защитник вернулся на лед спустя неделю, пропустив два матча, нападающий - через месяц.

- Команде в воскресенье дали выходной. Первышин и Анисин, которых стоило большого труда привести в себя после истории в октябре, вновь нарушили спортивный режим, - приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией - И в понедельник ни тот ни другой не явились на тренировку.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161128/1112904267.html

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