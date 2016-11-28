Анисин и Первышин снова пропустили тренировку "Кузни"?

Игроки новокузнецкого "Металлурга" Андрей Первышин и Михаил Анисин снова пропустили тренировку команды, не имея на это уважительной причины. Ранее сообщалось, что в октябре защитник и форвард из-за нарушения режима были отстранены от занятий с командой.

Позже спортивный директор "Кузни" Валерий Зелепукин эту информацию опроверг, заявив, что Первышин заболел, а Анисин не играет по спортивным принципам. В итоге защитник вернулся на лед спустя неделю, пропустив два матча, нападающий - через месяц.

- Команде в воскресенье дали выходной. Первышин и Анисин, которых стоило большого труда привести в себя после истории в октябре, вновь нарушили спортивный режим, - приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией - И в понедельник ни тот ни другой не явились на тренировку.