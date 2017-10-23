Андронов сможет сыграть со СКА

Департамента судейства КХЛ на официальном сайте лиги разъяснил ситуацию с дисциплинарными штрафами нападающего ЦСКА Сергея Андронова. Игрок сможет принять участие в ближайшем матче команды со СКА.

– Во время матча ЦСКА – "Северсталь", который состоялся 5 октября 2017 года, нападающему хозяев Сергею Андронову был выписан 10-минутный дисциплинарный штраф, затем СДК дополнительно наложил на него 10-минутный дисциплинарный штраф, – говорится в заявлении лиги. – Согласно п.1.19 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ вторая "десятка" трансформировалась в дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.).

В матче с "Локомотивом", который состоялся 21 октября 2017 года, Андронов получил штраф за "Атаку в голову и шею" (2+10). В этом сезоне у Андронова два 10-минутных штрафа и один 20-минутный. Таким образом, он сможет принять участие в ближайшем матче своей команды.

Матч ЦСКА - СКА состоится сегодня, 23 октября, начало встречи - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.