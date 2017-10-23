Андронов не примет участия в матче против СКА

Стал известен состав ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Капитан московских армейцев Сергей Андронов не примет участия во встрече.
Напомним, 22 октября КХЛ объявила о дисквалификации Андронова на встречу против СКА. Сегодня лига признала ошибку, отметив, что он может сыграть в матче, однако тренерский штаб не включил его в состав команды.
Состав московской команды выглядит следующим образом:
Сорокин (Юханссон);
Ничушкин – Попов – Петров – Киселевич – Робинсон;
Любимов – Шалунов – Капризов – Нестеров – Марченко;
Телегин – Григоренко – Скотт – Пашнин – Макеев;
Кузьменко – Светлаков – Окулов – Науменков – Ожиганов.
Матч ЦСКА – СКА начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Cостав ЦСКА сегодня pic.twitter.com/p6ccMXWyY0– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 23 октября 2017 г.