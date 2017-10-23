Андронов не примет участия в матче против СКА

Стал известен состав ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Капитан московских армейцев Сергей Андронов не примет участия во встрече.

Напомним, 22 октября КХЛ объявила о дисквалификации Андронова на встречу против СКА. Сегодня лига признала ошибку, отметив, что он может сыграть в матче, однако тренерский штаб не включил его в состав команды.

Состав московской команды выглядит следующим образом:

Сорокин (Юханссон);

Ничушкин – Попов – Петров – Киселевич – Робинсон;

Любимов – Шалунов – Капризов – Нестеров – Марченко;

Телегин – Григоренко – Скотт – Пашнин – Макеев;

Кузьменко – Светлаков – Окулов – Науменков – Ожиганов.



Матч ЦСКА – СКА начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.