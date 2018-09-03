Андрею Костицыну стало плохо на скамейке

Форвард минского "Динамо" Андрей Костицын покинул скамейку своей команды по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" в Казани.
Перед началом третьего периода, когда игровые пятерки уже были на льду, со скамейки минского "Динамо" послышались крики "Доктора!".
Нападающему гостей стало плохо. Вскоре Костицын пришел в себя и самостоятельно ушел в раздевалку в сопровождении врача. Но через несколько минут он вернулся на лед и продолжил игру. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Андрею Костицыну стало плохо во время матча с "Ак Барсом" pic.twitter.com/ulZOS81UGP– СЭ Хоккей (@hockey_se) 3 сентября 2018 г.