Андрей Зубарев: "Силовой от Тимкина? Я какой-то легкий стал. Падаю все время"

Защитник СКА Андрей Зубарев после победы над магнитогорским "Металлургом" (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что не нужно ничего загадывать перед пятой встречей команд. Армейцы ведут в серии со счетом 3-1, пятый матч состоится в Магнитогорске 16 апреля.

– Что ждать от следующей игры в Магнитогорске?

– Каждая игра – принципиальная. На каждую ставишь определенную цель. В любой момент все может перевернуться. И в ту и в другую сторону. Так что не надо ничего загадывать.

– Ваша припухшая губа – это привет от Тимкина?

– Меня всего бьют, как будто лидера какого-то. А так – без понятия. Но Тимкин молодец – это силовая борьба. Он честно выполняет свою работу на сто десять процентов. С ним всегда тяжело, а в плей-офф тем более. Видимо, я какой-то легкий стал. Падаю все время.

– Когда у вас в последний раз клюшка ломалась в игре?

– Сегодня, когда забивал.

– А до этого?

– Не знаю. Я до этого не бросал (смеется). (Сергей ЦИММЕРМАН)

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