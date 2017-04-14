Андрей Зубарев: "Силовой от Тимкина? Я какой-то легкий стал. Падаю все время"

Защитник СКА Андрей Зубарев после победы над магнитогорским "Металлургом" (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что не нужно ничего загадывать перед пятой встречей команд. Армейцы ведут в серии со счетом 3-1, пятый матч состоится в Магнитогорске 16 апреля.
– Что ждать от следующей игры в Магнитогорске?
– Каждая игра – принципиальная. На каждую ставишь определенную цель. В любой момент все может перевернуться. И в ту и в другую сторону. Так что не надо ничего загадывать.
– Ваша припухшая губа – это привет от Тимкина?
– Меня всего бьют, как будто лидера какого-то. А так – без понятия. Но Тимкин молодец – это силовая борьба. Он честно выполняет свою работу на сто десять процентов. С ним всегда тяжело, а в плей-офф тем более. Видимо, я какой-то легкий стал. Падаю все время.
– Когда у вас в последний раз клюшка ломалась в игре?
– Сегодня, когда забивал.
– А до этого?
– Не знаю. Я до этого не бросал (смеется). (Сергей ЦИММЕРМАН)
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Молодец!!!!! опустил оборонщиков в стиле Лады...
23:54