Андрей Зубарев: "Подарили топор. Может, в машине буду его возить с нашей российской жизнью"

Защитник СКА Андрей Зубарев после матча с "Куньлунем" (5:0) в рамках Sochi Hockey Open поделился мнением о призе лучшему игроку встречи (хоккеисту вручили топор, как и всем другим лучшим игрокам) и изменениях в питерской команде.

– Топор реально подарили. Я его в Уфу отправлю маме в деревню, – сказал Зубарев. – Или лучше в машине возить с нашей российской жизнью – не знаю, что лучше делать сейчас. Там еще ножик лежит на всякий случай.

Много у нас сильных ребят ушло. Много ребят новых пришло. Сейчас новая команда. Не будем вспоминать о прошлом. И надо добиваться результатов в каждом сезоне, не смотря на состав. Все-таки у нас команда с большим именем. От нас многого требуют. И мы должны доказывать свою состоятельность. И что ребят не зря взяли. И те, кто были, не зря остались. (Игорь ЕРОНКО)​

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