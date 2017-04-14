Андрей Зубарев: "По правилам ли третий гол? А какой счет в итоге?"

Защитник СКА Андрей Зубарев после победы над магнитогорским "Металлургом" (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что не видел эпизода с победной шайбой своей команды, так как заматывал клюшку на скамейке. Армейцы ведут в серии со счетом 3-1, пятый матч состоится в Магнитогорске 16 апреля.

– Вы забиваете во втором матче серии подряд. В вас проснулся снайпер?

– Команда помогает. Моменты создает. Бог видит, что мы не все реализовали в сезоне, вот и дает команде забить. И иногда мне.

– Вы сегодня на раскатке почему-то буллиты отрабатывали.

– Да что вы. В плей-офф не бывает буллитов.

– Быстрый гол "Магнитки" сломал вам план на игру?

– Ну как сломал... Конечно, это было неожиданно. Но, в то же время, такие вещи мобилизуют и сплачивают команду. Начинаешь игру с 0:1, получается, сразу надо отыгрываться. Тем более с такой великолепной командой. Это втройне тяжело, но сплачивает.

– Вы изучали пристально игру Кошечкина?

– Мы изучали все команды, с кем играли в плей-офф.

– Сегодня у СКА забрасывали только защитники. Не смущает?

– У нас команда. Только вратарь не забил. Самое главное – выиграли. А статистику никто не смотрит.

– Есть ощущение, что победа в серии уже близка?

– Ощущения будут, только когда четвертую игру выиграем.

– Третий гол был забит по правилам?

– А какой счет в итоге? Я клюшку мотал, вообще не смотрел, что там происходит. Когда не на льду – отдыхаю. (Сергей ЦИММЕРМАН)