Андрей Зубарев: "Лазушин вылавливал все, что можно"

Защитник СКА Андрей Зубарев после победы над "Ладой" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что защитники соперника броски накрывали сумасшедшие броски. Также игрок обороны питерских армейцев признал, что в эпизоде с пропущенной шайбой команда допустила позиционную ошибку.

- Как себя чувствовали сегодня? Очень долго восстанавливались после травмы и наконец вышли на лед.

- Пять месяцев не играл - это большой перерыв. Поэтому сегодня было непривычно.

- Почему так долго не могли забить "Ладе"?

- Крепкая команда. Они бросались под шайбу, много на себя поймали, хотя броски были сумасшедшие. Плюс вратарь (Александр Лазушин. - Прим. "СЭ") вылавливал все, что можно.

- Что случилось в моменте с пропущенным голом? Неправильно позицию заняли?

- Да. Это наша позиционная ошибка. Бывает. (Сергей ЯРЕМЕНКО)