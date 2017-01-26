Андрей Яковенко: "В "Спартаке" только Стоа показывает уровень, которого ждут от легионеров"

Бывший генеральный менеджер и экс-исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Андрей Яковенко после поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:2) отметил, что легионеры команды показывают низкий уровень игры. По его словам, красно-белым нужны хоккеисты другого плана. Напомним, после вчерашнего поражения "Спартак" лишился шансов на выход в плей-офф регулярного чемпионата КХЛ.

– Летом на рынке были хорошие вратари, которые дают результат, – тот же Коварж, который перешел в "Северсталь", – приводит ТАСС слова Яковенко. – Бобков – хороший вратарь, но я думаю, его не смогли получить из-за большой суммы контракта. Когда я работал в "Спартаке", вратарская бригада легионеров была сильнее, чем сейчас. В воротах Кочнев играл хорошо, Гашек в своем возрасте показывал качественную игру. Радивоевич и Ружичка всегда играли на высоком уровне.



Сейчас только Стоа показывает уровень, которого ждут от легионеров. Гилрой – неплохой защитник атакующего плана, но у команды другие задачи. В топ-клубе он приносил бы гораздо больше пользы. В созидании он хорош, а в обороне у него показатели хуже. Таким командам, как "Спартак", нужны игроки другого плана.

