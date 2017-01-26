Андрей Яковенко: "Спартак" поспешил с заменой Титова, нужно было дать тренеру доработать"

Бывший генеральный менеджер и экс-исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Андрей Яковенко высказал мнение о том, что, руководство красно-белых поспешило с увольнением главного тренера Германа Титова. По его словам, это решение могло повлиять на невыход команды в плей-офф регулярного чемпионата КХЛ. В среду "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл СКА (1:2), лишившись шансов на выход в плей-офф.

– В клубе поспешили с заменой Титова, ему нужно было дать доработать, – приводит ТАСС слова Яковенко. – Его уволили, когда до зоны плей-офф было всего несколько очков. Новому тренеру было сложно разобраться в сложившейся ситуации, и это привело к такому результату. Титов доказал, что он хорошо работал с молодежью, но ему не дали время на становление: каждый год стоит задача попасть в плей-офф, а это очень сложно.