Андрей Яковенко: "Спартак" поспешил с заменой Титова, нужно было дать тренеру доработать"

Бывший генеральный менеджер и экс-исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Андрей Яковенко высказал мнение о том, что, руководство красно-белых поспешило с увольнением главного тренера Германа Титова. По его словам, это решение могло повлиять на невыход команды в плей-офф регулярного чемпионата КХЛ. В среду "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл СКА (1:2), лишившись шансов на выход в плей-офф.
– В клубе поспешили с заменой Титова, ему нужно было дать доработать, – приводит ТАСС слова Яковенко. – Его уволили, когда до зоны плей-офф было всего несколько очков. Новому тренеру было сложно разобраться в сложившейся ситуации, и это привело к такому результату. Титов доказал, что он хорошо работал с молодежью, но ему не дали время на становление: каждый год стоит задача попасть в плей-офф, а это очень сложно.
анти-шпрота
Ложь! Титов этот имел полтора года на выстраивание команды практически безо всяких "куда-то выйти". Его действительно сняли, когда до зоны ПлОв было несколько очков. Подождали бы еще - и количество этих очков несомненно бы увеличилось. За свои полтора года запомнился исключительно регулярными объяснениями типа "игроки не знают, зачем ворота", "опять проспали 1 (2, 3) период(а)". Команда отличалась при нем особо безобразным началом игровых серий после перерывов на ЕвроХоккейТур, т.е. после прямого и длительного общения с тренером. А потом, в ходе серий несколько раскатывалась и начинала понемногу выигрывать. Т.е. фактически когда команду тренировал не Титов, а сам игровой процесс. Титов и сменщика своего фактически подставил - тот получил полную развалюху, а сам что либо поправить не мог - не все великими тренерами способны быть. А Титова, в свою очередь, нанимал Жамнов. А кто нанимал Жамнова в этот псевдопроект "возрожденный Спартак" остается только догадываться. Так что слабый тренер Титов, никогда не имевший отношения к хоккейному Спартаку (как и Жамнов, как и Каменский) - это тоже марионетки кукольного балагана ХКСМ-2015-17.
17:30