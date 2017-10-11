Андрей Яковенко: "Лемтюгов не собирается завершать карьеру и рвется на лед"

Тесть нападающего "Авангарда" Николая Лемтюгова Андрей Яковенко сообщил, что игрок пришел в себя, но продолжает оставаться в реанимации. 31-летний хоккеист, оказавшийся в реанимации из-за разрыва селезенки, не собирается завершать карьеру.

- Николай пришел в себя, состояние стабильное, но из реанимации его выписывать еще рано, - цитирует "Р-Спорт" Яковенко. - Пустили только супругу, он общался только с ней. У него такой характер, что он хоть завтра готов выскочить на лед. Конечно, он будет стремиться играть и заканчивать не собирается. Но сейчас на первом плане стоит здоровье и правильный процесс восстановления, никто его торопить не будет.

Он вообще хотел бы сыграть еще в этом сезоне, врачи тоже это допускают, называя срок реабилитации в два месяца. Но на 100 процентов сейчас никто не может сказать, как пройдет восстановление.

Игрок "Авангарда" порвал селезенку. Сможет ли он вернуться в хоккей?