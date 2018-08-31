Андрей Травников: "Строящаяся к МЧМ-2023 арена в Новосибирске избежит проблем "Арены-Омск"

Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил, что строящаяся ледовая арена на левом берегу Оби в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года не повторит проблем "Арены-Омск", которая находится рядом с Иртышом. "Арена-Омск" располагается недалеко от Иртыша. Омский клуб "Авангард" вынужден будет провести домашние матчи в Подмосковье в связи с проблемами, обнаруженными при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем "Арены-Омск".

– [Риски] будут учтены на стадии проектирования, будут проведены необходимые изыскания, необходимое берегоукрепление, намыв территории, – цитирует ТАСС Травникова. – У нас ситуация по сравнению с Омском проще – само строительство объекта удалено от береговой линии, строить предполагается не на намывных территориях, а на сложившихся. Проектировщики опытные, они имеют опыт проектирования объектов Олимпиады 2014 года в Сочи, там тоже была тяжелая геология.