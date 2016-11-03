Андрей Точицкий: "Цель встречи руководителей клубов лиги с главным судьей КХЛ была достигнута"

Сегодня в Москве состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями клубов лиги. Управляющий директор СКА Андрей Точицкий считает, что цель встречи была достигнута.

– С точки зрения развития общего дела, повышения качества судейства хотелось бы отметить важность того, что руководители и менеджеры клубов сегодня собрались вместе с представителями департамента судейства, главным арбитром лиги, – приводит официальный сайт КХЛ слова Точицкого. – Наша встреча позволила наметить решения накопившихся вопросов, установить стандарты работы, чтобы они были понятны для всех сторон, и в то же время четко разграничить области ответственности между клубами и судьями. Это было сделано в живом диалоге, на конкретных примерах, поэтому цель данного совещания можно считать достигнутой.