23:20 28 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Светлаков: "В матче с "Динамо" меня, наконец, прорвало"

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Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков после победы над московским "Динамо" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что рад двум заброшенным шайбам, одна из которых стала победной в этой встрече. В текущем сезоне 20-летний форвард набрал 11 (4+7) очков в 29 матчах "регулярки".

- Когда играют ЦСКА и "Динамо", матчи всегда получаются упорными, так вышло и на этот раз, - цитирует "Р-Спорт" Светлакова. - Я никогда раньше не забивал две шайбы быстрее. Можно сказать, что меня, наконец, прорвало, очень заждался этих голов. В ЦСКА приятно играть с любым партнером, но с Андреем Кузьменко мы со школы вместе играем, у нас действительно есть взаимопонимание.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161228/1114373280.html

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