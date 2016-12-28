Андрей Светлаков: "В матче с "Динамо" меня, наконец, прорвало"

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков после победы над московским "Динамо" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что рад двум заброшенным шайбам, одна из которых стала победной в этой встрече. В текущем сезоне 20-летний форвард набрал 11 (4+7) очков в 29 матчах "регулярки".

- Когда играют ЦСКА и "Динамо", матчи всегда получаются упорными, так вышло и на этот раз, - цитирует "Р-Спорт" Светлакова. - Я никогда раньше не забивал две шайбы быстрее. Можно сказать, что меня, наконец, прорвало, очень заждался этих голов. В ЦСКА приятно играть с любым партнером, но с Андреем Кузьменко мы со школы вместе играем, у нас действительно есть взаимопонимание.