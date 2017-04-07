Андрей Светлаков: "В финальной серии Кубка Гагарина победит "Магнитка"

Нападающий ЦСКА и сборной России Андрей Светлаков заявил, что считает фаворитом финальной серии Кубка Гагарина магнитогорской "Металлург". Напомним, что решающая серия турнира стартует завтра, соперник "Магнитка" – петербургский СКА.

– Будете смотреть финальную серию плей-офф КХЛ?

– Да. Думаю, победит "Магнитка".

– У них же всего одно звено забивает?

– Ну, забивает же и сколько.

– Они, вроде, предсказуемые.

– Все так говорят. Но "Магнитка" все равно забивает, причем помногу.

– У ЦСКА с "Магниткой" получился второй матч, когда победили в овертайме, а вот со СКА наоборот.

– Не знаю. Видимо, ту игру провели лучше, чем со СКА.

– Зачем ударили Дадонова на последних секундах овертайма?

– Эмоции захлестнули. Не сдержался. Виноват. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)