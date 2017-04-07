Андрей Светлаков: "В финальной серии Кубка Гагарина победит "Магнитка"

Нападающий ЦСКА и сборной России Андрей Светлаков заявил, что считает фаворитом финальной серии Кубка Гагарина магнитогорской "Металлург". Напомним, что решающая серия турнира стартует завтра, соперник "Магнитка" – петербургский СКА.
– Будете смотреть финальную серию плей-офф КХЛ?
– Да. Думаю, победит "Магнитка".
– У них же всего одно звено забивает?
– Ну, забивает же и сколько.
– Они, вроде, предсказуемые.
– Все так говорят. Но "Магнитка" все равно забивает, причем помногу.
– У ЦСКА с "Магниткой" получился второй матч, когда победили в овертайме, а вот со СКА наоборот.
– Не знаю. Видимо, ту игру провели лучше, чем со СКА.
– Зачем ударили Дадонова на последних секундах овертайма?
– Эмоции захлестнули. Не сдержался. Виноват. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)