Андрей Светлаков: "С Мозякиным нужно играть, как с обычным хоккеистом"

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков после победы над "Металлургом" из Магнитогорска (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда старалась играть против лидера бомбардирской гонки лиги Сергея Мозякина​ так же, как и против остальных хоккеистов соперника.

– Вашей команде не удалось сдержать Сергея Мозякина, который забросил две шайбы. Есть все-таки какой-то рецепт, как его сдержать?

– Нужно просто с ним играть, как с обычным хоккеистом. Не давать ему бросать по воротам. Вот и весь простой рецепт.

– Тем не менее, была ли установка уделить Мозякину повышенное внимание?

– Да нет. Не было такого. Со всей командой надо было сыграть плотно.

– Можно сказать, что ЦСКА сегодня повезло, ведь удалось сравнять счет на последней минуте матча, и вырвать победу в овертайме?

– Мы ждали своих моментов, но пропустили шайбы в меньшинстве. Хорошо, что удалось забросить шайбы и вытащить эту игру. Мы перед матчем разбирали игру "Магнитки". Нам дали задание на матч и мы постарались его выполнить. Результат вы знаете. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)