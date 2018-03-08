Андрей Стась: "Когда начинаешь игру с двух-трех удалений, сложно вернуться"

Нападающий "Авангарда" Андрей Стась считает, что плотный календарь матчей в Кубке Гагарина не может служить оправданием поражению от "Салавата Юлаева" (2:4) в четвертом матче 1/8 финала. Счет в серии до четырех побед между омичами и уфимцами ничейный - 2-2.

- Сегодня "Авангард" не показал той скорости, что в предыдущем матче. Почему?

- Сложно сказать. С самого начала начали удаляться, а когда начинаешь игру с 2-3 удалений, сложно вернуться.

- Оба соперника играли много в большинстве. "Салавату" это больше пошло на пользу?

- Получается, да, судя по счету на табло.

- Если говорить о скорости и кондициях, такой плей-офф, когда матчи в два дня, накладывает отпечаток?

- Тяжело, конечно, но условия равные, поэтому скидок и оправданий по этому поводу быть не может.

- В чем Уфа сегодня вас превзошла?

- В реализации своих моментов. У нас тоже были хорошие шансы, но мы их не реализовали сегодня.

- Все голы в ваши ворота получились рабочие, на трафике у ворот. В этом "Авангард" уступил?

- Где-то да, в микро-борьбе мы проигрывали, давали добивать.

- "Салават", казалось, не огорчила вчерашняя игра. Они начали с чистого листа?

- В плей-офф каждая игра начинается с чистого листа и в любой момент можно вернуться в серию. Поэтому будем готовиться к следующему матчу. И будем стараться ответственнее подходить к большинству и меньше удаляться.

- Сегодня "Авангарду" не хватало эмоций?

- Можно и так сказать. Первые пропустили и это, наверное, повлияло. Будем находить силы и эмоции для следующей игры.

- Скривенс сильно усложнил задачу?

- Я бы не сказал. Мы сами где-то недоработали. А где-то не хватило везения.

- В следующем матче будет более прагматичный хоккей?

- Сложно сказать. Каждая игра - чистый лист, загадывать не приходится.

- В чем слабые стороны "Салавата"?

- Судя по счетам на табло, обе команды играют в открытый хоккей и меньше времени уделяют обороне. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Следующий матч серии состоится в Уфе 10 марта. Последующие игры запланированы на 12 и 14 марта (последняя из них - если понадобится).