Андрей Стась: "Будем стараться отомстить ЦСКА"

Нападающий "Авангарда" Андрей Стась после поражения от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что выигрывает команда, которой удается забить. По словам форварда, в завершающей стадии атак "ястребам" не хватало хладнокровия.
– Результат по игре? – вопрос Стасю.
– Счет на табло. Во втором периоде мы переиграли соперника, но побеждает тот, кто забрасывает шайбы, а мы сегодня ничего забить не смогли.
– Почему?
– Мы создавали моменты, но в завершении не хватало хладнокровия. Плюс не реализовали большинство, а в таких матчах очень многое решает игра в неравных составах.
– ЦСКА действительно такой страшный соперник, как о нем говорят?
– Все знают, какие люди здесь находятся. Но я считаю "Авангард" топ-клубом, которому по плечу любые задачи. Армейцы еще приедут к нам в гости.
– Отомстите?
– Будем стараться.
– Для вас было принципиально играть против бывшей команды?
– Конечно, хотелось пообедать. У меня много друзей и знакомых, которые до сих пор здесь, хотя я был в ЦСКА три года назад.
– Подведите итоги пятиматчевого стартового отрезка "Авангарда".
– В принципе, неплохо. У нас четыре победы и одно поражение. Есть много нюансов, над которыми надо работать. Нам нужно больше забивать, потому что моменты-то создаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Serov_Alexandr
мститель хренов
23:12