Андрей Стась: "Будем стараться отомстить ЦСКА"

Нападающий "Авангарда" Андрей Стась после поражения от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что выигрывает команда, которой удается забить. По словам форварда, в завершающей стадии атак "ястребам" не хватало хладнокровия.

– Результат по игре? – вопрос Стасю.

– Счет на табло. Во втором периоде мы переиграли соперника, но побеждает тот, кто забрасывает шайбы, а мы сегодня ничего забить не смогли.

– Почему?

– Мы создавали моменты, но в завершении не хватало хладнокровия. Плюс не реализовали большинство, а в таких матчах очень многое решает игра в неравных составах.

– ЦСКА действительно такой страшный соперник, как о нем говорят?

– Все знают, какие люди здесь находятся. Но я считаю "Авангард" топ-клубом, которому по плечу любые задачи. Армейцы еще приедут к нам в гости.

– Отомстите?

– Будем стараться.

– Для вас было принципиально играть против бывшей команды?

– Конечно, хотелось пообедать. У меня много друзей и знакомых, которые до сих пор здесь, хотя я был в ЦСКА три года назад.

– Подведите итоги пятиматчевого стартового отрезка "Авангарда".

– В принципе, неплохо. У нас четыре победы и одно поражение. Есть много нюансов, над которыми надо работать. Нам нужно больше забивать, потому что моменты-то создаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)