21:33 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Соколов: "Югре" удалось дотерпеть в матче с "Трактором"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Югры" Андрей Соколов после выездной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (2:0) отметил, что команда выполнила игровое задание. По словам наставника, эти победы клубу сейчас нужны как воздух.

– На мой взгляд, получилась интересная игра, – цитирует официальный сайт "Трактора" Соколова. – В принципе, как планировали, так у нас и вышло. Хорошее дисциплинированное начало, ребята все выполнили. В моментах, которые были у наших ворот, Саша Шарыченков нас выручил. Дотерпели, доиграли, сыграли на контратаках. То, что просили, команда выполнила. Я им очень благодарен. Эти победы нужны нам как воздух.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16706

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