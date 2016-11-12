Андрей Соколов: "Югра" обыграла очень сильного соперника"

Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (2:1) отметил, что команда обыграла очень сильного соперника. По словам наставника, его игроки, несмотря на положительный результат, допустили глупые ошибки в обороне.

- Был тяжелый матч, - приводит пресс-служба "Югры" слова Соколова. - Хорошо, что выиграли, заполучили три очка. По обороне у меня к ребятам большие вопросы – мы допускаем глупые ошибки. Хорошо, что Саша Шарыченков выручает нас и дает возможность играть. Выиграли у очень сильного соперника, за это спасибо ребятам.

- Была ли проведена работа над ошибками после шести поражений кряду? Впереди в выездной серии игр такие сложные соперники, как "Северсталь" и ЦСКА. Команда готова к выезду?

- У нас в лазарете: Шулаков, Варфоломеев, Погоришный, Горбунов... У доктора их полный кабинет. Работа велась, и в паузу мы провели хорошую работу. Да, мы проиграли шесть игр подряд, но пять из них пять – в одну шайбу. У нас была проблема в реализации. Много времени посвятили работе в численном большинстве, но много шайб не можем забивать. Думаю, это придет со временем. Хорошо, что у нас есть моменты. Каждая игра как плей-офф, а каждое очко - золотое.