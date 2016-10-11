Андрей Соколов: "Югра" долго шла к этой победе"

Исполняющий обязанности главного тренера "Югры" Андерй Соколов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:2) отметил, что его команда сегодня сыграла дисциплинированно. По его словам, также его хоккеистам помогла самоотдача.

- Долгожданная победа, шли к ней долго, - приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Соколова. - Спасибо ребятам - сыграли дисциплинировано сегодня, то, что просили, сделали. Плюс их самоотдача, конечно. Интересная игра, моментов много было, удалось забить, плюс выручил Саша Шарыченков нас. Помог в обороне.

- Как вы определяли, что сегодня будет играть Шарыченков?

- У нас с вратарями плотно работает Андрей Зуев, мы советуемся и планируем. У нас в команде все работают, а Фокин, по всей видимости, подустал.



- Уфимцы сегодня особенно старались против своей команды или они всегда так играют?



- Конечно, у них была сегодня дополнительная мотивация сыграть хорошо при своих зрителях. Плюс удача, конечно. Голы забили – это венец работы. У меня к ним нет совершенно претензий и по работе, и по игре. Они выкладываются постоянно.