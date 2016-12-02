Андрей Соколов: "Штаб "Югры" пытался встряхнуть игроков в раздевалке, но они не встряхивались"

Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после поражения от московского "Динамо" (0:6) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что соперник переиграл его команду по всем статьям. Также Соколов отметил, что у него появляется все больше вопросов по игре команды, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– "Динамо" поздравляю с победой. Москвичи переиграли нас по всем статьям. По игре мы начали неплохо, дисциплинировано, были моменты, но потом дисциплина подвела, пошли удаление, все сломалось и перевернулось. Играла одна команда, по большому счету.

– Сменить вратаря не было желания? Обычно после третьей-четвертой шайбы их меняют.

– Может быть, надо было поменять. Не знаю. Пытались встряхнуть ребят в раздевалке, но они не встряхивались. Некоторые просто отказались работать, выполнять свои обязанности на льду. У нас вопросов появляется все больше. Надо их как-то решать.