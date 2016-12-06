Андрей Соколов: "Шансы "Югры" на плей-офф призрачны, но рук никто не опускает"

Главный тренер "Югры" Андрей Соколов считает, что у его команды еще есть шанс на выход в плей-офф КХЛ. В интервью "Р-Спорт" он подчеркнул, что не думает о возможных потерях в составе.

– Турнирное положение "Югры" как оцениваете? Вы согласны с тем, что шансы на плей-офф призрачны?

– Согласен, шансы призрачны, но никто рук не опускает, продолжаем работать. К сожалению, мы в последней домашней серии проиграли всем своим конкурентам. Сейчас, если удачно проедем Дальний Восток, то, может быть, еще зацепимся.

– Думаете, кого-то из хоккеистов "Югры" заберут в другие клубы до закрытия трансферного окна?

– Пока не думаю об этом, если честно. Наверное, будут какие-то разговоры и предложения, но наша первая цель – выжать максимум из ребят, чтобы попасть в восьмерку. Пока все на своих местах, поэтому что об этом рассуждать?