Андрей Соколов: "Результата не добиться, если не выполнять установку тренеров"

Исполняющий обязанности главного тренера "Югры" Андрей Соколов считает, что его команде не хватило дисциплины в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (3:6). По его словам, игрокам удался только стартовый отрезок.

– Невозможно выигрывать матчи, если играть только первые 10 - 15 минут. Парни выполняли задания, имели хорошие моменты, и, как следствие, повели в счете. Но потом резко что-то произошло, команда начала играть не пойми во что, – цитирует официальный сайт "Югры" Соколова. – Также команда нахватала удалений. Мы предупреждали ребят, что "Ак Барс" хорошо работает в численном большинстве. Видимо, так и недостучались до игроков. Результата не добиться, если не выполнять установку тренеров и если нет дисциплины на льду.