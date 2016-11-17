22:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Соколов: "Проиграли свой пятачок, а вместе с ним и матч"

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Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после поражения от ЦСКА (1:3) отметил, что его команда проиграла пятак, из-за этого и матч.

– Хочу поздравить армейцев с победой, – рассказал Соколов. – Что касается нашей игры, очень недоволен действиями обороны. Проиграли борьбу н своем пятачке, а из-за этого и весь матч. Защитники и в атаке не очень помогли. Особо моментов не было. Шайба не держалась в нападении. Соперник не давал создавать много моментов. Ну и в обороне, как я говорил, мы неправильно сыграли: повели в счете и тут же пропустили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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