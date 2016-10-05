Андрей Соколов: "Проблема "Югры" в матче с "Нефтехимиком" была в реализации и игре в большинстве"

Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после поражения от "Нефтехимика" (0:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что некоторые хоккеисты в этой встрече выпали из игры. По словам Соколова, проблема команды – в реализации моментов и игре в большинстве.

– Конечно, сложно выиграть не забивая, – приводит официальный сайт "Югры" слова Соколова. – Знали, что матч будет тяжелый. На мой взгляд, сегодня ряд игроков выпали из игры. Мы рассчитывали на другие скорости, хотелось улучшить движение. Ведь мы создавали моменты, но проблема была с их реализацией и с численным большинством.



– С чем связаны перестановки в составе на сегодняшний матч?



– Выигравший состав обычно не меняют, но у нас пополнился лазарет. И только из-за этого у нас выбыли несколько игроков. Пришлось внести изменения, но это не помогло сыграть так, как ребята должны были. Пока не могу точно сказать почему. Нужно обдумать на холодную голову.