23:22 5 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Соколов: "Проблема "Югры" в матче с "Нефтехимиком" была в реализации и игре в большинстве"

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Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после поражения от "Нефтехимика" (0:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что некоторые хоккеисты в этой встрече выпали из игры. По словам Соколова, проблема команды – в реализации моментов и игре в большинстве.

– Конечно, сложно выиграть не забивая, – приводит официальный сайт "Югры" слова Соколова. – Знали, что матч будет тяжелый. На мой взгляд, сегодня ряд игроков выпали из игры. Мы рассчитывали на другие скорости, хотелось улучшить движение. Ведь мы создавали моменты, но проблема была с их реализацией и с численным большинством.

– С чем связаны перестановки в составе на сегодняшний матч?

– Выигравший состав обычно не меняют, но у нас пополнился лазарет. И только из-за этого у нас выбыли несколько игроков. Пришлось внести изменения, но это не помогло сыграть так, как ребята должны были. Пока не могу точно сказать почему. Нужно обдумать на холодную голову.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1613

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