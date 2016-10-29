22:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Соколов: "Проблема с завершением у "Югры" осталась"

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Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после поражения от "Нефтехимика" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ покритиковал своих подопечных за неудачную игру в завершении. Нижнекамцы провели первый матч после назначения на пост главного тренера Андрея Назарова.

- Сначала хотелось бы поздравить Андрея Викторовича с назначением, с победой, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Соколова. - Что хочу сказать по игре: она была равная, моменты были. Проблема с завершением у нас осталась, не можем забить. Одного гола для нас мало, чтобы победить. Сейчас будет немного времени отдохнуть, у нас много травмированных. Будем работать дальше.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-u-nas-bilo-bolshe-zhelaniya-pobedit-50406/

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