Андрей Соколов: "Проблема с завершением у "Югры" осталась"

Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после поражения от "Нефтехимика" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ покритиковал своих подопечных за неудачную игру в завершении. Нижнекамцы провели первый матч после назначения на пост главного тренера Андрея Назарова.

- Сначала хотелось бы поздравить Андрея Викторовича с назначением, с победой, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Соколова. - Что хочу сказать по игре: она была равная, моменты были. Проблема с завершением у нас осталась, не можем забить. Одного гола для нас мало, чтобы победить. Сейчас будет немного времени отдохнуть, у нас много травмированных. Будем работать дальше.