Андрей Соколов: "По игре "Югры" вопросов много, будем их решать"

Исполняющий обязанности главного тренера "Югры" Андрей Соколов остался доволен победой над новокузнецким "Металлургом" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он отметил активную игру соперника.

– Сегодня была совершенно другая игра, по сравнению с той, что была в Новокузнецке, – цитирует официальный сайт "Югры" Соколова. – Сразу скажу, "Металлург" – сложный соперник, команда дерзкая и молодая. Они создают хорошие и опасные контратаки. Но мы все же рады, что выиграли и взяли три очка. По игре вопросов много, будем их решать.