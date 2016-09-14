23:24 14 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Соколов: "По игре "Югры" вопросов много, будем их решать"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Югры" Андрей Соколов остался доволен победой над новокузнецким "Металлургом" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он отметил активную игру соперника.

– Сегодня была совершенно другая игра, по сравнению с той, что была в Новокузнецке, – цитирует официальный сайт "Югры" Соколова. – Сразу скажу, "Металлург" – сложный соперник, команда дерзкая и молодая. Они создают хорошие и опасные контратаки. Но мы все же рады, что выиграли и взяли три очка. По игре вопросов много, будем их решать.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1344

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