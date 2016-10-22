Андрей Соколов: "Отвратительно провели домашнюю серию"

Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после поражения от московского "Динамо" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на реализацию голевых моментов и игру в большинстве. По словам наставника, у него есть претензии к нападающим.



– Я думаю, сегодня была равная игра, не было много моментов, но то, что создавали – не смогли реализовать. Снова не использовали большинство "5 на 3", будем больше работать над этим элементом, – цитирует Соколова официальный сайт "Югры". – Также есть большие претензии к нападающим. За серию домашних матчей забили всего один гол. Это никуда не годится. Отвратительно провели домашнюю серию, готовимся и стараемся, но результата нет. Больше внимания уделяем атаке. Пропускаем немного, но забивать перестали. Мы приехали с выезда и что-то поменялось. Команда выглядит растерянной, не хватает хладнокровия , чтобы завершать атаки. Мы должны были решать исход матчей.