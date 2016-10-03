Андрей Соколов: "Не знаю, почему в первом периоде "Югра" вышла скованной"

Исполняющий обязанности главного тренера "Югры" Андрей Соколов поблагодарил команду за хорошую игру в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (4:1). Также он рассказал о травмированных, среди которых оказался Антон Курьянов.

– Мы серьезно готовились после выезда. Знали, что "Лада" очень серьезный соперник, и они хорошо играют в атаке. Не знаю, почему в первом периоде ребята вышли скованными, – цитирует официальный сайт "Югры" Соколова. – А второй период сыграли уже правильно. Концовка игры выдалась "валидольной", парни снова нарвались на удаления. Тем не менее, спасибо болельщикам, что хорошо нас поддерживали. А команде спасибо за хорошую игру.

– Кто из ваших хоккеистов на данный момент находится в лазарете?

– Лазарет у нас не пустует, на данный момент травмированы Павел Валентенко и Яков Селезнев. Также сегодня на тренировке Антон Курьянов получил травму, пока не знаю, значительную или нет.