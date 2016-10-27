22:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Соколов: "Не понимаю, за счет чего "Югра" хотела обыграть "Ак Барс"

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Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (1:4) отметил, что команда оказалась не готова к быстрому началу встречи. По словам специалиста, пробить оборону казанцев было очень сложно.

– По игре хочу сказать, что в первом периоде мы были неготовыми, – приводит "Р-Спорт" слова Соколова. – Не могу понять за счет чего моя команда хотела победить "Ак Барс". Ни борьбы, ни столкновений. Потом, может, хозяева сдали, рисунок какой-то появился у нас, агрессия какая-то была. Мы проиграли хорошей команде. Свои моменты не реализовали, но сложно было пробить такую оборону, как у "Ак Барса".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161027/1111426204.html

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Материалы REN-TV

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